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以色列空襲黎巴嫩東部巴貝克 至少1死多傷

2024/3/12 13:39
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（中央社黎巴嫩巴貝克11日綜合外電報導）兩名消息人士與巴貝克（Baalbek）首長哈德表示，以色列今天對黎巴嫩東部城市巴貝克發動4次攻擊，造成至少1名平民死亡，多人受傷。

綜合法新社與路透社報導，安全部門消息人士指出，這些攻擊中，其中有1次擊中巴貝克市的南部入口，該地距古羅馬遺址至少2公里。

消息人士補充說，另外3起攻擊發生在巴貝克以西20公里的塔拉雅（Taraya）市附近。

黎巴嫩安全部門消息人士向路透社表示，以色列的攻擊主要限於黎巴嫩南部邊境，儘管最近幾週他們的行動範圍有所擴大，攻擊也進一步向北延伸。

以色列的攻擊基本上僅限於邊境地區，但最近幾週有幾次襲擊了真主黨的北部陣地，引發外界對爆發全面衝突的擔憂。

巴貝克－赫默（Baalbek-Hermel）區域的首長哈德（Bachir Khodr）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上發文表示，有1名男子在巴貝克附近的襲擊喪生。另1名安全官員證實了這次襲擊，但沒有提及傷亡。

黎巴嫩國營國家通訊社（NNA）報導以色列攻擊了2個地點，其中包括1座倉庫。

根據法新社統計，自10月以色列與哈瑪斯（Hamas）開戰以來，黎巴嫩至少有316人（主要是真主黨戰士）與53名平民喪生；以色列則至少有10名士兵和7名平民遇害。

但是以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）最近表示，加薩的任何休戰，都不會改變以色列透過武力或外交將真主黨趕出黎巴嫩南部的目標。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130312

#以色列
#葛朗特
#黎巴嫩
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