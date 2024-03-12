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替教宗滅火 教廷國務院長：俄須先停止侵略才有和平

2024/3/12 18:03
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（中央社梵蒂岡12日綜合外電報導）羅馬天主教會地位僅次於教宗的第二號人物、國務院長帕洛林今天接受義大利報紙訪問時表示，為了讓俄烏戰爭終止而要進行任何談判，首要條件是俄羅斯應該停止其侵略行為。

路透社等媒體9日報導，教宗方濟各（Pope Francis）2月接受瑞士公共媒體「瑞士義大利語廣播電視台」（RSI）錄製訪問時表示，烏克蘭應該「展現舉白旗的勇氣」與俄羅斯開啟對話，以結束已打了2年的戰爭。這段訪問預定本月20日播出。

方濟各這番言論引發北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示現在並非談論「投降」的時機。烏克蘭外交部昨天也因此召見教廷大使庫柏達斯（Visvaldas Kulbodas），表達對教宗發言感到「失望」。

帕洛林（Pietro Parolin）今天接受「晚郵報」（Corriere della Sera）訪問時試圖緩和爭議及澄清方濟各的言論。他表示教宗想要「替外交解決方式創造條件，以尋求公平且持久的和平」。他還說梵蒂岡迫切希望停火，但「首先必須是侵略者停止開火」。

帕洛林表示，要達到上述和平，「顯然」雙方必須坐上談判桌，且首要條件必須是「終止侵略」。帕洛林表明，他認為俄羅斯是侵略者，因為「對烏克蘭施加的戰爭並非天然災害造成」，而是出於人的選擇。

根據報導，帕洛林說：「釀成這場悲劇的人類意志，也有可能和有責任採取步驟將其結束，並且開啟通往外交解決的途徑。」（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1130312

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