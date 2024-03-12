俄志願軍團宣布奪邊境村莊 惟莫斯科稱擊退對方

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（中央社基輔／莫斯科12日綜合外電報導）與烏克蘭共同作戰的俄羅斯志願軍今天宣布，已經拿下俄羅斯庫斯克州蒂奧特基諾村。不過莫斯科聲稱，在兩個邊境州擊退來自烏克蘭的入侵行動。

法新社報導，自由俄羅斯軍團（Freedom of Russia Legion）在社群媒體上宣布：「庫斯克州（Kursk）蒂奧特基諾村（Tyotkino）完全在俄羅斯自由軍控制之下。」他們宣稱，俄羅斯軍方正在撤出這個村莊。

由於親基輔民兵組織對庫斯克州升高攻勢，烏克蘭也增加無人機攻擊，該州首府庫斯克巿長宣布，當地學校本週關閉。

庫察克（Igor Kutsak）在社群媒體上宣布：「受到近日事件影響，我已經決定學校實施遠距教學。」他並表示相關措施會持續到15日。

而在以烏克蘭為基地的武裝團體宣布展開跨境襲擊後，俄羅斯表示，俄軍今天阻止來自烏克蘭的入侵行動，造成攻擊者重大折損。

路透社報導，俄羅斯國防部表示，烏方「恐怖編隊」於格林威治標準時間零時左右，在戰車和裝甲戰鬥車輛掩護下，試圖朝3個不同方向對貝爾哥羅德州（Belgorod）展開侵略，並稱烏方「破壞和偵察小組」對庫斯克州進行的另外4起攻擊「於大約5個小時後遭到擊退」。

以烏克蘭為基地的至少兩個武裝團體自由俄羅斯軍團、西伯利亞營（Siberian Battalion）宣稱這些攻擊是他們所為。他們自稱反克林姆林宮俄羅斯人。

自由俄羅斯軍團在加密通訊軟體Telegram發文稱：「我們將會從這個政權手中一寸一寸地奪回我們的土地。」

烏克蘭軍事情報部門發言人烏索夫（Andriy Yusov）告訴烏克蘭第24頻道（24 Channel），這些團體不受烏克蘭指揮，正在俄羅斯境內展開軍事行動。他並表示，第3個團體俄羅斯志願軍（Russian Volunteer Corps）也參與相關行動。

路透社無法證實任何一方說法或傷亡人數。俄羅斯表示，出動航空部隊、飛彈部隊和火砲擊退攻擊。（譯者：何宏儒）1130312