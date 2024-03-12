歐盟提供逾20億元 助菲律賓減碳發展循環經濟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉12日專電）馬尼拉當局與歐盟昨天啟動「菲律賓綠色經濟計畫」。未來5年內，歐盟預計提供6000萬歐元（約新台幣20億6000萬元）協助菲國推動資源回收、減少溫室氣體排放並發展循環經濟。

菲律賓環境暨天然資源部（DENR）和歐洲聯盟昨天舉行「菲律賓綠色經濟計畫」啟動儀式，宣布德國國際合作機構（GIZ）、聯合國開發計畫署（UNDP）、法國技術推廣總署（Expertise France）和世界銀行（World Bank）旗下的國際金融公司（IFC）將參與計畫，與菲律賓民間機構合作，協助地方政府推動廢棄物管理與循環經濟轉型，加速運用再生能源技術，以減緩環境退化並應對氣候變遷。

菲國環境部與歐盟聯合聲明指出，透過這項計畫，未來5年內，希望在菲律賓達成2萬5000噸塑膠回收再利用、在至少30個地方政府部門引進塑膠廢棄物分類收集系統、創造至少2500個循環經濟就業機會等目標。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

菲國環境部長悠羅-羅伊薩加（Maria Antonia Yulo-Loyzaga）致詞表示，對菲律賓這個面臨極端天氣事件和環境退化的國家來說，加強環境韌性至關重要。「綠色經濟為我們提供調適和緩解策略，以因應氣候變遷的影響。」

羅伊薩加說，綠色經濟轉型不僅可以提高資源效率、減少廢棄物、節約能源，還能創造大量就業機會，希望透過這項計畫促進永續發展，同時強化菲律賓的全球競爭力。（編輯：高照芬）1130312