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歐盟提供逾20億元 助菲律賓減碳發展循環經濟

2024/3/12 21:50（3/12 22:06 更新）
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菲律賓環境部和歐洲聯盟11日在馬尼拉舉行「菲律賓綠色經濟計畫」啟動儀式，歐盟駐菲大使貝隆（Luc Véron，左4）與菲國環境部次長李昂尼斯（Jonas Leones，右4）等人出席並合影。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 113年3月12日
菲律賓環境部和歐洲聯盟11日在馬尼拉舉行「菲律賓綠色經濟計畫」啟動儀式，歐盟駐菲大使貝隆（Luc Véron，左4）與菲國環境部次長李昂尼斯（Jonas Leones，右4）等人出席並合影。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 113年3月12日
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（中央社記者陳妍君馬尼拉12日專電）馬尼拉當局與歐盟昨天啟動「菲律賓綠色經濟計畫」。未來5年內，歐盟預計提供6000萬歐元（約新台幣20億6000萬元）協助菲國推動資源回收、減少溫室氣體排放並發展循環經濟。

菲律賓環境暨天然資源部（DENR）和歐洲聯盟昨天舉行「菲律賓綠色經濟計畫」啟動儀式，宣布德國國際合作機構（GIZ）、聯合國開發計畫署（UNDP）、法國技術推廣總署（Expertise France）和世界銀行（World Bank）旗下的國際金融公司（IFC）將參與計畫，與菲律賓民間機構合作，協助地方政府推動廢棄物管理與循環經濟轉型，加速運用再生能源技術，以減緩環境退化並應對氣候變遷。

菲國環境部與歐盟聯合聲明指出，透過這項計畫，未來5年內，希望在菲律賓達成2萬5000噸塑膠回收再利用、在至少30個地方政府部門引進塑膠廢棄物分類收集系統、創造至少2500個循環經濟就業機會等目標。

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菲國環境部長悠羅-羅伊薩加（Maria Antonia Yulo-Loyzaga）致詞表示，對菲律賓這個面臨極端天氣事件和環境退化的國家來說，加強環境韌性至關重要。「綠色經濟為我們提供調適和緩解策略，以因應氣候變遷的影響。」

羅伊薩加說，綠色經濟轉型不僅可以提高資源效率、減少廢棄物、節約能源，還能創造大量就業機會，希望透過這項計畫促進永續發展，同時強化菲律賓的全球競爭力。（編輯：高照芬）1130312

#菲律賓
#歐盟
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