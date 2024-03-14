檢驗實戰能力 金正恩視察戰車部隊演習

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（中央社首爾14日綜合外電報導）北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩昨天督導了一場有戰車部隊參與的軍事演示。這場軍事活動目的在檢驗戰車人員的實戰能力。

金正恩也對新型主戰車在首次性能展示中成功展現其打擊力表示「非常滿意」。北韓中央通信社（KCNA）形容這場軍事演示是一場「訓練賽」。

路透社引述北韓中央通信社報導指出，這場軍事活動設計用來嚴格檢驗戰車人員的實戰能力，讓他們熟悉不同戰術任務的作戰行動方法。

報導指出，「重型戰車迅速穿越各種極其惡劣的作戰情況，以強而有力的打擊一舉命中目標，並以高機動性突破堅固的防線」。

金正恩在北韓國防部長姜順南（Kang Sun Nam）等高官陪同下出席這場活動。

北韓中央通信社釋出的照片中，其中一張可見金正恩身穿皮夾克走在一輛戰車前，身旁圍繞一群軍人；另一張照片可見，多輛車身插有北韓國旗的戰車在曠野發射實彈。

金正恩也強調組織密集的演習、模擬實戰和訓練比賽的必要性，以提高戰鬥能力，以便能夠在任何突發情況下及時且準確地執行任何作戰任務。

金正恩上週視察了北韓人民軍的砲擊演習，北韓中央通信社報導指出，這次實彈演習納入邊境單位，「將敵方首都置於攻擊範圍之內」。「敵方首都」指的是居民近1000萬的南韓首都首爾。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1130314