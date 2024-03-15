多國選擇與美中兩頭交好 兼顧國內外安全保障

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（中央社台北15日電）美國「外交事務」雜誌今日刊登2名學者就中美提供第三國安全資源的見解，表示愈來愈多國家在對外安全上享有美國保護，但由中國提供國內安全的保障，在美中關係下選擇與雙方交好。

德州大學奧斯汀分校副教授格雷滕斯（Sheena Chestnut Greitens）與美國卡內基國際和平基金會高級研究員孔適海（Isaac B. Kardon）15日在「外交事務」（Foreign Affairs）刊文指出，世界多國維繫外部安全的資源來自華盛頓，但加強國內安全方面卻與北京合作。

過去國際總認為美國提供安全，中國保障他國經濟繁榮前景，沒有國家願意取捨。但在這幾年間，北京打著「全球安全倡議」旗號，開啟「平安城市」計畫，提供他國追蹤異議人士和壓制反對派的工具，鞏固非民主統治。

文章提及，中國公安部部長王小洪今年初與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）會面，雙方同意在執法、治安和反恐方面合作；但在外部安全上，匈牙利已是北約成員國，與美國建立安全關係。此種與中美雙方同時建立安全夥伴關係的趨勢蔓延，目前巴布亞紐幾內亞、獅子山共和國、阿拉伯聯合大公國和越南等國，也在尋求與中美同時合作。

對此趨勢，學者分析，對單一國家而言，與兩個互相競爭的大國展開安全合作，風險似乎很大，容易因為與另個大國建立夥伴關係，而影響到原本與其他大國建立的合作關係。但中美兩國都允許此種做法，原因在於中美兩國在協助他國安全上，沒有直接競爭關係。

美國主要是維護區域安全，保護盟國免受鄰國威脅、延伸核威懾、打擊跨國恐怖組織等功能，並透過共同防禦條約、雙邊安全夥伴關係，與他國國防部及武裝部隊合作，在重點地區投射美國軍事力量，以應對中國、北韓、伊朗及俄羅斯構成的威脅。

中國則提供國內和政權安全保障，透過執法和公共安全措施方面的合作，如數位監控、警察培訓和防暴管理，提供他國政府打擊社會混亂工具，以幫助他國控制國內安全。

中國領導人習近平的國家安全觀是以「政治安全」為基礎－即保護中國的社會主義制度、中國共產黨的領導和習近平本人，而方法就是優先考慮國內威脅和政權安全。

越南近期也成為中美兩國安全資源下的受惠國。去年9月，美國總統拜登在河內宣布，美國與越南的關係升級為「全面戰略夥伴」，且近年來越南成為美國航空母艦多次在南海的停靠點。但去年底，習近平也前往河內表示，中國國家安全部將以共用情報及加強警務等方式合作，以加強兩國共產黨的統治。

文章指出，儘管參與形式不同，但中美兩國都在利用安全夥伴關係爭奪國際影響力，這將加劇中美之間的競爭，兩國提供的安全產品所牽涉的利益，可能會在地方層面產生衝突。

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同時，這也可能提高對第三國立場誤判的風險，假如美國國防官員對與越南的關係充滿信心，期待共同對抗中國在南海的侵占。但在不得已的情況下，越南領導人可能會選擇幫助可避免被國內反對派推翻或殺害上能合作的夥伴。

最後，學者呼籲美國應制定方案，像是第三國選擇繼續接受中國的國內安全援助，美國應與該國建立監督機構，保障民主和人權。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1130315