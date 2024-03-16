歐中貿易緊張情勢持續 彭博：馬克宏擬5月接待習近平

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（中央社巴黎16日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）報導，在歐洲聯盟（EU）與世界第2大經濟體中國間貿易緊張局勢持續之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）計劃春季在巴黎接待中國國家主席習近平。

知情人士透露，習近平這次訪問將是慶祝中法建交60週年的重大活動安排，初步日期定於5月，由於細節尚未公開，知情人士要求匿名。不過他們說，計畫仍可能有所變動。

馬克宏辦公室發言人婉拒證實這項行程。中國外交部則是尚未回應非工作時段送出的置評請求。

報導中表示，這次訪問意在慶祝中法建交60週年，但兩國關係仍因貿易和地緣政治分歧產生的爭端蒙上陰影，其中包括習近平對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭的支持。歐盟已明確表示，不會將貿易與安全問題分開。

巴黎去年修改電動車補貼規定，將中國車款排除在外的舉動曾惹惱北京當局。而中國要求路威酩軒集團（LVMH）和萊雅集團（L'Oreal SA）等法國美妝巨頭提供從製造細節到產品配方精確成分資料，也曾引起法國關切。

中國近期宣布，對原產於歐盟的進口白蘭地和烈酒啟動反傾銷調查，被視為報復歐盟對中國電動車展開反補貼調查。

一名熟悉這次訪問籌備情況的知情人士表示，馬克宏將堅稱法國的電動車補貼措施並非針對中國，而是針對所有車輛的碳足跡，馬克宏還將強調，與中國對話是法國外交政策的重要一環。

北京和歐盟間的外交關係也因習近平在俄國全面入侵烏克蘭後持續支持蒲亭，以及中國不願打擊莫斯科當局為規避西方制裁的行為而變得緊張。

馬克宏的最高外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）一直就這項議題和中國外長王毅保持密切聯繫。中國去年表示，正與法國共同尋求烏克蘭問題的政治解決方案。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130316