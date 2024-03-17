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反蒲亭異議樂團Bi-2返舞台 會流亡白俄反對派領袖

2024/3/17 18:51
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（中央社華沙16日綜合外電報導）在俄羅斯相當知名的搖滾樂團Bi-2本週重返舞台，繼續發聲反抗俄國當局。Bi-2曾公開譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭，樂團成員今年1月在泰國被拘捕，一度可能被驅逐到俄國。

Bi-2創團人之一的波特尼克（Egor Bortnik）今天於波蘭首都華沙舉行演唱會之前告訴法新社：「我們已成為俄羅斯歷史的人質。」

14日在立陶宛首都維爾紐斯舉辦演唱會前，Bi-2團員與流亡當地的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）以及勇於批評俄國當局的已故異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）支持者會面。

Bi-2於1980年代在白俄羅斯成立，當時白俄還是蘇聯的一部份。2022年，Bi-2拒絕在掛有支持俄烏戰爭布條的場地表演，因此被取消演出，之後他們就離開俄羅斯，並到各國巡迴演出。

Bi-2曾公開譴責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的政府，並指責蒲亭「毀了」俄羅斯。

51歲的波特尼克指出，自己「不反對戰爭…相反地我支持戰爭，不過我是希望烏克蘭解放自家的領土」。

波特尼克還說：「蒲亭必須召回他的半獸人（orcs），然後滾出烏克蘭。」半獸人是烏克蘭人常用來指稱俄羅斯軍人的蔑稱。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130317

#俄烏戰爭
#俄羅斯
#蒲亭
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