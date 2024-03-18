埃及叫車服務新功能：一星評比不配對、SOS按鈕

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（中央社記者施婉清開羅18日專電）歐洲知名叫車服務行動平台Bolt繼2019年進入突尼西亞後，於3月初宣布在埃及營運，將提供別具特色的一星評比不配對行動服務和SOS按鍵安全功能。

Bolt會先從埃及首都開羅開始，與當地主要品牌Uber、InDriver和Careem展開競爭。

據埃及「金字塔報」（Al Ahram）報導，Bolt在埃及主要訴求兩項新服務，第一項是新增SOS緊急按鈕，讓乘客和司機可在發生緊急情況時立即聯絡警察單位。另一項服務是，當乘客將某名駕駛評為一星後，系統就會在乘客未來叫車時自動將兩人分開，保證乘客不會再遇上同一名駕駛。

開羅幅員廣闊且人口稠密，公共交通系統卻不夠完善，因此除了馬路上隨招隨停的白色計程車外，也是網路叫車平台的兵家必爭之地。

Uber是目前開羅最受歡迎的叫車應用程式，但價格比其他品牌高，且最為人詬病的問題是，總有駕駛在接單後又取消訂單的事情發生。通常是因為在前往乘客地點中發現交通狀況變差，乘客以信用卡付款，或是找到路途更適合自己的新訂單，甚至是中途就轉念不想去目的地而直接掉頭的不合理理由。當地民眾對於此種怪象雖不滿，但也習以為常，都知道叫車時要有足夠的等候時間。

Careem原是中東叫車平台領導品牌，現已被Uber收購，價格類似Uber，偶爾會提供折扣。

inDriver和來自中國的DiDi是較新的品牌，同樣透過優惠活動競爭市場。inDriver還有一個獨特的「議價」功能，允許乘客和駕駛先行商議車資。

另有唯一專為女性設計，由埃及知名女企業家佛紀（Reem Fawzi）成立的Pink Taxi（粉紅計程車）叫車平台，主打女性安心搭車訴求，因此只限女性駕駛和女性乘客。

Bolt進入埃及市場後，會開始實施駕駛和乘客互評系統，確保只有互有好評的駕駛和乘客才參與叫車配對。

此外，當駕駛的平均分數低於4.5分（滿分5分）時，就會被要求停職並進行再訓練。

其他新安全功能還包括行程監控功能：如果車輛在路上的靜止時間過長，系統就會通知Bolt安全團隊。系統還提供旅程音訊紀錄，讓乘客在感到不安全時，可記錄旅程的音訊檔，並選擇向Bolt客戶服務團隊尋求協助。

Bolt也有意與埃及地方交通當局建立合作夥伴關係，融入社區公共交通系統。Bolt在2017年進入沙烏地阿拉伯後，即成功將叫車服務整合到當地的公共交通系統內。

金字塔報指出，Bolt為吸引市場，宣布在營運前6個月內，提供駕駛免付車費15%的平台服務費；乘客則有車費最高半價的優惠。

Bolt行動平台除提供網路叫車外，也有貨物配送以及商務車輛租賃服務，2013年成立於愛沙尼亞首都塔林（Tallinn），目前在全球提供服務的城市超過500個，合作的司機和快遞合作夥伴超過300萬名。

Bolt去年初曾表示，2024年底前會在非洲投資超過5億美元（約合新台幣158億元），計劃於2025年首次公開募股。（編輯：馮昭）1130318