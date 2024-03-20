歐盟達成臨時協議 延長烏克蘭農產品免關稅進口期限

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（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）歐洲議會（European Parliament）今天發布聲明表示，歐洲聯盟（European Union）已達成臨時協議，允許烏克蘭食品生產商的產品在2025年6月前免關稅進入歐盟市場。

路透社報導，這項決定與歐盟執行委員會（European Commission）1月提案相符，即暫停向烏克蘭農產品徵收關稅和實行配額至2025年6月，另對家禽、雞蛋和糖設置「緊急剎車」，意味著如果進口量超過2022年和2023年平均水準，則將徵收關稅。

歐洲議會議員今天擴大這項清單，納入燕麥、玉米、去殼穀粒和蜂蜜。

小麥和大麥不會被列入清單。不過歐洲議會表示，已獲得歐盟執委會承諾，若烏克蘭小麥進口量激增，將採取行動。

擁有27個成員國的歐盟為幫助烏克蘭在俄羅斯入侵後維持經濟發展，降低了烏克蘭進口產品的關稅。

法新社報導，衝突發生2年後，歐盟農民抱怨他們受到來自烏克蘭生產商的低價進口產品影響，由於這些生產商不受動物福利等更嚴格歐盟規範約束，引發歐盟各地的激烈抗議。

波蘭農民已封鎖與烏克蘭接壤的邊境檢查站，他們本週還將抗議活動擴大到與德國接壤的西部邊境。

歐盟執委會先前提議將免關稅進口待遇從今年6月起再延長一年，但要設置「保障措施」，以防止進口產品導致雞蛋、家禽和糖的價格下跌。

為了進一步回應農民不滿，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）談話後於15日表示，歐盟也在考慮限制俄國農產品進口。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130320