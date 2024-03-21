澳洲前總理會晤王毅 稱中國不對其他國家構成威脅

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（中央社記者楊淳卉雪梨21日專電）中國外交部長王毅今與澳洲前總理吉亭會面。吉亭向來對澳洲現任總理外交政策及AUKUS嚴加批評，使這場會面備受關注。中國外交部會後指出，吉亭表示中國不對其他國家構成威脅，有利地區和平穩定，對於澳中關係前景充滿信心。

吉亭（Paul Keating）是現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）外交政策、以及「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的嚴厲批評者，他曾稱AUKUS是「有史以來最糟的協議」，批評澳洲政府將國家利益與美國掛鉤、並經常讓中國感到不安。

吉亭受中方特別邀請，為唯一與王毅會晤的澳洲前總理。由於吉亭反AUKUS立場、及與現任總理艾班尼斯同屬澳洲工黨（Australian Labor Party），中國此舉被澳洲媒體解讀是要讓現任澳洲政府難堪、加深工黨內部衝突。

吉亭今天與王毅於中國駐雪梨領事館展開65分鐘會晤，雙方回顧中國共產黨統治中國75年以來的兩國歷史。

吉亭會後透過聲明表示，他與王毅進行非常愉快的會面，對地緣政治戰略平衡進行討論。王毅積極將雙邊困難拋諸腦後，為恢復兩國適當平衡的努力令他振奮。

吉亭指出，王毅告訴他，很高興昨天（20日）與反對黨領袖達頓（Peter Dutton）交談，並與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）進行有成效的會面。

吉亭表示，王毅會中強調了中國持續成長的能力，認為世界將受益於中國提供高品質且相對低價產品，這有助於提高西方和世界其他地區的生活水準。王毅並歡迎澳洲持續進行東亞一體化，相信澳洲的未來就在東亞。

中國外交部指出，吉亭在會面中表示，中國經濟體量巨大，發展空間廣闊，不對其他國家構成威脅，有利於地區和平穩定，中國的發展振興不可阻擋，對於澳中關係前景充滿信心。

中國外交部指出，王毅讚賞吉亭長期關心支持中澳關係發展。王毅表示，中澳處於亞太地區，兩國經濟互補、利益交融，應當互相理解，追求合作共贏。

王毅昨天會晤澳洲外交部長黃英賢、澳洲總理艾班尼斯後，也與澳洲反對黨領袖、自由黨黨魁達頓會面。達頓為澳洲2025年國會大選、與艾班尼斯競爭下任總理的熱門人選。（編輯：陳慧萍）1130321