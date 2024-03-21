澳洲收緊學生簽證規定 因移民創新高衝擊租屋供需

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（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲本週將開始對外國學生實施更嚴格的簽證規定。因為官方數據顯示，澳洲移入人口再創新高，恐令原已緊繃的租屋市場供需問題進一步加劇。

路透社報導，從23日起，向澳洲申請學生簽證和畢業生工作簽證的英語門檻都將提高；此外，若招收國際學生的教育機構屢次違規，政府將有權使其暫停這類招生。

澳洲內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）在聲明中說：「本週末開始的行動，將持續促使移民人數下降，並兌現我們在移民政策上的承諾，解決長久以來失靈的制度。」

澳洲為了加強打擊假留學真工作的國際學生，將實施一套全新的「真正學生測驗」（Genuine Student Test），並對持有訪客簽證入境者擴大實施「不得延期逗留」（no further stay，即原簽證到期後無法在境內轉申請提他簽證）的要求。

澳洲政府去年已採取連串行動，來關閉前政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間對移民開啟的讓步措施，包括取消留學生的工作時數限制等；當局並預告將對留學生收緊規定，讓未來2年移入人口可能減半。

澳洲在疫情期間祭出嚴格的邊境管制措施，導致外國的學生和勞工接近2年被拒於門外。但疫情過後，當局為了協助澳洲業者招募員工來填補人力短缺，於是2022年讓全年移入人口大增。

然而，突然湧入的外籍勞工和留學生人潮，使得原已吃緊的澳洲租屋市場面臨更大壓力。

澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）今天公布，截至去年9月30日為止的一年內，澳洲淨移入人口激增60%，達到創紀錄的54萬8800人，超越截至去年6月為止的一年內淨移入51萬8000人。

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澳洲移入人口創新高，主要是來自印度、中國和菲律賓的留學生。這雖然讓澳洲勞動力供應擴大、緩和了薪資上漲壓力，但也令原已吃緊的住房市場供需惡化。澳洲租屋空置率徘徊在歷史低點，建築成本高昂也導致新屋供應有限。

歐尼爾表示，澳洲政府自去年9月以來採取的行動，已使得移民人數下降，例如近期發出的國際學生簽證數量已比一年前減少了35%。（譯者：劉文瑜/核稿：張正芊）1130321