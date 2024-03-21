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澳洲公布最低稅負計畫 跨國企業稅率15%起跳

2024/3/21 22:21
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（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲今天公布針對跨國企業徵收最低稅負15%的計畫，表示此舉是為了讓營運當地的跨國企業「公平納稅」。

法新社報導，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）公布政府希望7月前通過的立法草案時表示，「在澳洲賺取利潤的跨國公司應為那些利潤納稅」。

這項立法可能對全球最大礦業和能源公司產生重大影響，並可能面臨強有力產業遊說團體的反對。

相關規定建立在全球致力阻止大企業規避課稅管轄的基礎上。

超過140國同意於2021年底採取經濟合作暨發展組織（OECD）推動的「全球最低稅負制」（GMT），對合併營收達7.5億歐元的大型跨國集團在全球各地的公司都至少要繳納15%的最低稅負，避免各國透過「低稅競賽」競相吸引投資，讓跨國企業有空間取巧避稅。

澳洲是全球最大煤炭和天然氣出口國之一，也是最大鐵礦石生產國，鐵礦石是煉鋼必需的礦物。該國也蘊藏大量鎳、鈾和各種稀土礦物。

此前，儘管澳洲的名目企業稅率高達30%，但倡議人士認為，企業實際上繳納的稅要低得多，在某些情況下甚至趨近於零。（譯者：施施/核稿：何宏儒）1130321

#澳洲
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