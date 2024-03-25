莫斯科音樂廳遇襲 法國調升警戒至最高層級

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（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）今天表示，俄羅斯莫斯科音樂廳攻擊案過後，法國已將警戒調升到最高級別。

綜合法新社和路透社報導，艾塔爾說：「鑒於伊斯蘭國（Islamic State）出面承認發動攻擊，並顧及我國面臨的威脅，因此決定將反恐安全計畫（Vigipirate）狀態升到最高級別。」

俄國莫斯科近郊克拉斯諾戈爾斯克市（Krasnogorsk）的「番紅花城市大廳」（Crocus City Hall）音樂廳22日遭槍手闖入濫殺，截至今天已知造成137人喪生，包括3名兒童，另有182人受傷。

法國今年1月剛下調警戒級別，事隔3個月再度調升。

法國反恐安全計畫共分3個級別，當法國境內或海外發生攻擊事件，或認定有迫在眉睫的威脅，就會進入最高級別。

一旦警戒進入最高級別，當局便可採取特殊安全舉措，例如讓武裝部隊在火車站、機場、宗教場所等公共場所加強巡邏。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130325