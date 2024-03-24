俄遭襲勾起法國傷痛 專家：巴黎奧運為恐攻目標

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（中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電）俄羅斯首都莫斯科音樂廳遭遇恐怖攻擊，逾百人死亡，相似之處勾起法國人對9年前恐攻的創傷回憶，更顯示恐怖組織正捲土重來。法國國內情報總局局長貝東示警，巴黎奧運將是首要目標之一，「這些組織會企圖把握機會採取行動」。

莫斯科近郊一座音樂廳22日晚間遭恐怖攻擊，造成百餘人喪生，「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）聲稱犯案。各國放下外交齟齬，同聲譴責罪犯、悼念罹難者。

俄羅斯在1999、2002與2004年多次遭到恐怖攻擊，這次悲劇也是俄國20多年來，死傷最嚴重的襲擊事件。

這場恐攻尤其無可避免地觸發了法國民眾對於2015年11月13日連環恐怖攻擊的悲痛回憶。儘管莫斯科恐攻細節尚不明朗，且俄羅斯特殊地緣政治脈絡與法國大不相同，但不少法國民眾仍不自覺對比兩者。

當晚也是週末前夕，極端組織伊斯蘭國（IS）分子在巴黎市區數處和北郊聖丹尼市（St-Denis）發動連環攻擊，造成130人死亡、超過400人受傷。其中以正在進行搖滾音樂會的巴塔克蘭劇院（Bataclan）死傷最慘重，恐怖分子衝進劇院，開槍掃射使90位無辜民眾喪命。

此次莫斯科恐攻，費加洛報（Le Figaro）、星期日報（JDD）等法媒也都將事件稱為「俄羅斯版的巴塔克蘭」。

今早，數十位法國民眾與俄國公民自發性地將鮮花擺在俄羅斯駐法使館門口，有民眾向巴黎人報（Le Parisien）表示，他的感受如同巴塔克蘭劇院遇襲後。

資深記者芮維爾（Eric Revel）今天接受CNEWS訪問時也說：「這讓我們重新陷入2015年巴塔克蘭可怕又帶來創傷的畫面中」。

恐怖攻擊再次出現讓歐洲人心惶惶。最為恐怖組織的歐洲主要目標之一，法國上法蘭西大區（Hauts-de-France）15日數間學校才被駭，向學生家長寄出爆炸威脅；20日大巴黎地區50多間高中也發生類似情形，學校數位平台被駭，散播配有斬首影片的恐怖攻擊訊息。如今俄羅斯遭襲的消息，更讓法國情報單位高度警戒。

法國國內情報總局（DGSI）局長貝東（Céline Berthon）5日才在參議院法制委員會上指出，「不要忽視伊斯蘭恐怖主義威脅與國際局勢相連，捲土重來，特別是在緊張的地緣脈絡，以及恐怖組織對西方虎視眈眈之際。不要懷疑，這些組織會企圖把握奧運的機會採取行動」。

貝東這番言論精準地呼應了俄羅斯這次遭受的恐怖攻擊。儘管調查仍進行中，但情報界可以確定的是，恐怖組織是有能力在管控嚴格、監視完備的歐洲大城市中心犯下屠殺。

法國國內安全研究中心（CRSI）主席蒙布里耶（Thibault de Montbrial）分析，「若伊斯蘭國真的有辦法如此嚴峻地襲擊如莫斯科這樣戒備森嚴的首都，那意味著他們謀劃與行動能力又再次上升到令人極為擔憂的程度了」。

莫斯科驚魂凸顯了恐怖主義威脅一直存在，法國則面臨更多「種類」的潛在攻擊者。除了極左與極右激進派人士可能發起的襲擊外，伊斯蘭主義仍是最可能的威脅。

貝東在參議院表示，伊斯蘭主義威脅「一年多以來持續上升」，且存在不同形式。

她分析，有可能是如2015年恐攻一樣由外部籌劃與執行，或吸收親恐怖主義的法國公民、移民由外部操控，也可能是觀看過多激進組織內容少年或精神不穩者的孤狼作案。越接近奧運，法國國安與情報部門越是如臨大敵。（編輯：張芷瑄）1130324