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首爾市公車醞釀28日罷工 恐近98%停運

2024/3/27 12:24
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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國首爾市公車工會為爭取工資、制度調整，日前預告28日發起總罷工，今天將與資方進行最終交涉，若談判破裂，預期將有7210台公車加入罷工，占比達97.6%。

首爾市公車勞動組織等勞方代表表示，將在今天下午2時30分與資方就調漲工資等議題進行最後協商。勞方基於人力外流至仁川、京畿道地區，要求將工資提高12.7%，以避免人力持續流失，但資方認為調幅與近5年通膨率與基本工資調幅相比並不合理，仍否在今天達成共識仍是未知數。

首爾市公車勞資雙方從去年12月28日至今，共進行7次中央勞資協商及2次事前會議，但對調整工資等勞方要求事項仍未達成共識，首爾市公車勞動組織25日預告罷工後，26日投票以98.3%支持率通過，加上未參與投票的會員，支持罷工比例仍達88.5%。

加入工會的首爾市公車業主共65家，其中61家都參與這次團體協商，若今天談判破裂，首爾市公車工會將從28日凌晨4時起開始罷工，預計將有7210台公車參與罷工，在所有市內公車占比達97.6。

為降低公車罷工對大眾交通的影響，韓國市政府已決定市內地鐵將在28日當天加開202班次。（編輯：陳慧萍）1130327

#公車
#首爾市
#罷工
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