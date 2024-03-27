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巴基斯坦恐攻5死 中：有能力讓恐怖分子付出代價

2024/3/27 17:19
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（中央社台北27日電）針對5名中國工程師在巴基斯坦遭自殺炸彈攻擊喪生，中國外交部發言人林劍今天揚言，中國和巴基斯坦雙方「有決心、有能力讓恐怖分子付出應有代價」，中方並堅決維護海外中國公民、機構和項目安全。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，林劍在回答媒體提問時，作上述表示。

林劍表示，中方強烈譴責這一恐怖主義行徑，對遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問。事件發生以後，中國外交部和駐巴基斯坦使館第一時間啟動應急機制，迅速開展應急處置工作，在北京和伊斯蘭馬巴德與巴基斯坦方面密切聯繫。

他說，中方當即要求巴方加快緝兇，嚴懲兇手，告慰逝者，採取確實有效措施確保中方人員在巴基斯坦的生命安全；巴方則承諾將全面徹查案件，及時向中方通報調查進展，並採進一步措施全面加強對當地中國人員、項目和機構的安保工作，確保中國公民在巴國安全。

林劍表示，中方注意到，已經有一些國家對此次恐怖襲擊予以譴責，對中方遇難人員表示哀悼和慰問。中方對此表示感謝。

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他說，中方重申「恐怖主義是全人類公敵」，打擊恐怖主義、避免悲劇重演是國際社會的共同責任。中方堅定支持巴方的反恐努力，堅決維護海外中國公民、機構和項目安全。

林劍揚言，中巴雙方「有決心、有能力讓恐怖分子付出應有代價」。中國和巴基斯坦是「全天候戰略合作伙伴，鐵桿友誼深入兩國人心」，任何企圖破壞中巴合作的行徑都不會得逞。中方將繼續支持巴基斯坦經濟社會發展和民生改善，堅定開展中巴各領域合作，造福兩國人民。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130327

#巴基斯坦
#中方
#中國外交部
#林劍
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