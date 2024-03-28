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法國下議會通過法案 防外國干預

2024/3/28 11:50
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（中央社巴黎27日綜合外電報導）法國國會下議院「國民議會」（National Assembl）今天通過打擊外國干預行為的法案，包括使用實驗演算法來監控可疑活動。

這項法案由總統馬克宏（Emmanuel Macron）領導的復興黨（Renaissance Party）提出，獲得171位議員批准，僅25位議員反對。現在法案必須得到上議院參議院的批准。

2015年以來法國一直存在基於演算法的線上監控，但迄今為止僅用於追捕潛在的「恐怖分子」。

這項新法將擴大這一做法，以在4年測試期內查明外國干預的潛在肇事者。

復興黨議員胡立耶（Sacha Houlie）主張，這種方法在「反恐」之戰取得好壞參半的結果，但對於在可疑活動後揪出外國特工可能更有用。

左翼議員擔心，這可能導致長期侵犯百姓的私人生活。

激進左派政黨「不屈法國」（France Unbowed）的勒蒙（Antoine Leaument）警告說：「你們正在建立全面監視民眾的工具。」

該法還要求遊說外國利益者在登記處註冊，否則將施加制裁。

這些外國實體將包括非歐洲聯盟（EU）的外國勢力、一半或以上為外資擁有或資助的公司以及外國政黨。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130328

#法國
#法國
#馬克宏
#國民議會
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