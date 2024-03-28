李顯龍會見中聯部長劉建超 稱中國經濟不會見頂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中共中央對外聯絡部部長劉建超近日率團出訪新加坡，27日與新加坡總理李顯龍會談，李顯龍表示，中國擁有許多發展優勢，經濟韌性強，不會出現所謂「見頂」。

中聯部新聞辦微信公眾號發布消息，27日下午李顯龍會見劉建超。他表示，新加坡視中國為重要合作夥伴，看好中國發展前景，認為中國擁有許多發展優勢，經濟韌性強，不會出現所謂「見頂」，完全可以在較長一個時期內保持較快成長。

李顯龍還說，新加坡支持東協與中國關係發展，實際上所有東協國家都希望與中國保持良好關係，中國對東南亞地區保持開放發展至關重要。

他還表示，新方將持續重視並推動人民行動黨與中國共產黨的黨際關係，鼓勵雙方加強交流溝通，增進相互了解與信任，促進兩國關係進一步發展。

劉建超則表示，過去20年中新關係達到新的高度，並指中國經濟長期向好的總趨勢不會改變，中國堅持高水準對外開放不會改變，中國將以自己的新發展為包括新加坡在內的世界各國提供新的發展機遇。

他還說，中國東協關係是區域合作中最成熟、最穩定的關係，雙方應珍惜和平穩定的環境，推動中國東協合作走深走實。

劉建超是應新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）邀請，從25日至28日到新加坡進行4天的正式訪問。這是劉建超2022年任職中聯部部長以來第2次訪新。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130328