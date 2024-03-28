越南邀請蒲亭來訪 雙方同意適當時安排行程

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（中央社記者陳家倫河內28日專電）越共總書記阮富仲近日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話時邀請對方來訪，蒲亭接受邀請。越南外交部今天表示，雙方同意將在適當時間安排此行。

越南政府新聞網報導，越南共產黨中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）26日在越共中央總部與蒲亭通話，邀請蒲亭早日訪問越南。報導說，蒲亭愉快地接受邀請。

這並非越南在俄烏戰爭爆發後首次邀請蒲亭來訪，去年10月中旬，時任越南國家主席的武文賞（Vo Van Thuong）赴北京參加一帶一路國際合作高峰論壇之際，也曾與蒲亭會面並邀請他訪問越南。

蒲亭當時答應武文賞的邀請，但至今未到訪。而今蒲亭剛在本月總統大選中獲勝，有媒體報導，蒲亭將於5月出訪中國，也令外界猜想蒲亭出訪越南的可能性是否跟著提升。

越南外交部今天舉行例行記者會，面對記者詢問越南是否已為蒲亭到訪做準備時，越南外交部副發言人阮德勝（Nguyen Duc Thang）表示，阮富仲邀請蒲亭早日到訪，「蒲亭愉快地應邀，雙方已同意將在適當時間安排此行」。

俄烏戰爭持續逾兩年，阮德勝今天再次重申越方立場。他說，越南支持在尊重國際法與聯合國憲章且考慮到相關各方正當利益的基礎上以和平措施解決分歧，為區域和全球和平、穩定、合作與發展做出貢獻。

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阮富仲在通話中還向蒲亭表示，越南珍惜俄羅斯在前蘇聯時期和當今給予越南國家人民的巨大幫助。他強調，越南確定與俄羅斯的全面戰略夥伴關係是越南外交政策中「首要優先之一」。

國際刑事法院（ICC）去年3月17日就俄烏戰爭對蒲亭發出逮捕令，部分國家甚至表明，只要蒲亭入境就會將他逮捕。英國廣播公司（BBC）分析，由於越南並非ICC成員，對蒲亭來說，越南是安全的出訪目的地之一。（編輯：郭中翰）1130328