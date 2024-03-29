韓國會選舉在即 18個投票所發現疑似偷拍攝影機

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）韓國4月10日舉行國會選舉，行政安全部盤查全國近2000個事前投票所 ，至少18處發現疑似違法偷拍的攝影裝置。

4月10日正式投票日前，4月5、6日開放事前投票，正式投票當天無法參與的選民可事先投票。

一名40多歲的韓國YouTuber之前被發現在網路上傳拍攝投票所內部的影片，行政安全部因此要求全國地方政府配合盤查事前投票所狀況，截至今天下午3時，分別在首爾、仁川、蔚山、慶尚南道等地發現至少18處被裝設疑似偷拍攝影機的裝置。

除了由地方政府管轄的1966處事前投票所，另有1599處投票所正由選舉管理委員會進行檢查。

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20日在網路上傳2022年韓國總統大選投票所內部影片的YouTuber A某宣稱，影片中拍攝到的投票人數比選舉管理委員會公布的投票人數多了至少1000人，懷疑選舉公正性，並透露近期為在投票所內架設監視器而變裝。

A某因涉嫌在這次仁川等5處國會選舉投票所違法設置攝影機，遭警方緊急逮捕。此外慶尚南道、首爾、釜山、蔚山等地也發現有違法裝設攝影機。（編輯：郭中翰）1130329