加薩援助物資分配紊亂 5人死亡多人受傷

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（中央社加薩走廊30日綜合外電報導）以色列對加薩發動襲擊行動迄今近6個月，造成當地物資嚴重短缺，今天在加薩的一場物資發送作業引發混亂，現場爆出槍聲，紅新月會人員表示有5人死亡。

法新社報導，事發時在附近一間醫院的紅新月會護理人員表示，加薩（Gaza）北部罕見看到有人發放援助物資，過程卻出現槍擊和踩踏事件，造成5人死亡、數十人受傷。

目擊者表示，監督援助物資運送的加薩人員和附近的以色列軍隊均有開火，驚慌失措的卡車司機迅速將車開走，撞上試圖領取食物的民眾。

然而，以色列軍方表示，「沒有所描述事件的相關紀錄」。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日跨境對以色列發動致命攻擊，造成約1160人喪生，其中多為平民；以色列隨後展開報復行動，對哈瑪斯控制的加薩走廊發動襲擊，迄今奪走至少3萬2705條人命，其中多為婦孺。

以色列封鎖之下，加薩走廊物資嚴重短缺。以方後來雖開放救濟車隊通行，但冗長的檢查工作導致一輛輛卡車在埃及-加薩邊境外排隊。

聯合國各大機構一再警告，加薩北部正處於饑荒邊緣，直指這是一場「人為」危機。

美國慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）與西班牙非政府組織「主動張開手臂」（Proactiva Open Arms）從賽普勒斯透過海上運送的援助物資已於今天啟航，這是本月第2批來自賽普勒斯的物資。

相關單位表示，這批因惡劣天氣而一延再延的船隊裝載了約400噸補給品，但這個數量的補給品只能滿足加薩所需的一小部分。

聯合國各大機構一再表示，加薩所需援助太過龐大，要滿足這麼大量的需求，透過陸路運輸是唯一有效率的方式。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130331