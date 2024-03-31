印尼彈藥庫大火 軍方：已撲滅無人傷亡

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（中央社印尼茂物31日綜合外電報導）印尼軍方官員表示，首都雅加達（Jakarta）郊區一個彈藥庫的大火已於今天清晨撲滅，無人傷亡。

綜合路透社與法新社報導，雅加達郊區茂物（Bogor）的一個彈藥庫昨天下午6時30分左右發生火災，引發一連串巨大爆炸，火焰和煙霧直衝夜空。軍方表示沒有人員傷亡。

雅加達陸軍指揮官哈山（Mohammad Hasan）表示，大火在今天凌晨3時45分左右撲滅。

哈山在電視記者會上表示：「我們可以證實火勢已被撲滅，但由於可能有其它起火點，因此仍在進行降溫作業。」

他說：「讚美神，目前沒有人員死亡。」

哈山表示，火災燒毀這間儲存設施，而先前被撤至較安全區域的居民，現已大多返回家中。

哈山在現場附近告訴記者：「我們正調查周圍區域，清理從倉庫扔出的材料。」

軍方沒有描述這些材料是什麼，但警告居民不要觸摸，因為可能很危險。

軍方表示，事發的這間倉庫用來儲存老舊彈藥，懷疑是不穩定的化學物質引發大火。

哈山說，軍方正在處置這些老舊彈藥，所以才會把它們存放在這裡。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130331