日媒：共軍艦艇3月再現柬埔寨雲壤基地

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（中央社河內1日綜合外電報導）日經亞洲（Nikkei Asia）報導，中國海軍繼續進入柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base），最近至少有兩艘軍艦出現在這個基地。

柬埔寨雲壤海軍基地在北京財政援助下正在升級改造。中國軍艦去年12月初首度訪問雲壤，最近一次是3月20日，美國擔心中國正在雲壤建造專屬設施。

日經亞洲取得的圖片顯示，其中一艘船確認為中國海軍056A型巡邏艦文山艦。

雲壤基地戰略位置優越，靠近暹羅灣（Gulf of Thailand）入口，一直被柬埔寨海軍用於進入南海和其他地區。雲壤在中國協助下的擴建引起西方國家關注，認為有可能成為中國海軍的前哨基地。

當中國軍艦去年12月訪問柬埔寨時，柬埔寨國防部長狄西哈（Tea Seiha）在社群媒體發文表示，這是演習準備工作的一部分。據媒體報導，中國艦艇後來在今年1月中離開雲壤基地。

美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）2月在金邊會見柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）時，對中國軍方參與建設雲壤基地及其未來使用時表達「嚴重關切」。

外界始終猜測柬埔寨讓中國海軍可依軍事目的進入雲壤基地，以換取協助雲壤基地翻修。金邊當局否認這種說法，稱柬國憲法不允許外國軍隊在領土內擁有基地。（譯者：林沂鋒/核稿：陳亦偉）1130401