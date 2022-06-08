柬埔寨批雲壤基地報導 反譏美國憂影響力被削弱

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（中央社記者陳家倫河內8日專電）面對美媒報導中國在柬埔寨秘密建設海軍基地，柬國副總理兼國防部長狄班今天說，美國毫無事實根據的指控目的是不希望看到柬埔寨發展，更擔心自己在地區的影響力被削弱。

柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）設施升級擴建案今天舉行動工儀式，「華盛頓郵報」6日報導，柬埔寨雲壤海軍基地擴建工程背後有中方的支持，未來將專供中國軍方使用，狄班（Tea Banh）今天做出上述回應。

柬埔寨媒體報導，柬埔寨因為認為「闢謠太累」，今天索性邀請美國、澳洲等多個國家大使和武官訪問雲壤海軍基地。狄班還預告，這可能是柬埔寨最後一次開放外國使節和武官訪問雲壤海軍基地。

狄班表示，自己當國防部長多年，沒有哪個國家開放外國武官訪問軍事基地，柬埔寨之前的良好姿態是史無前例的。「這是軍事基地，我沒有必要向外人詳細介紹我的兵器放在這裡，我的火炮放在那裡。」

狄班說：「我今天邀請各國朋友來看看雲壤基地，實際上這裡什麼都沒有，只有一個7米深的小港口」。他還要外界：「不用猜測和質疑，也停止幻想，這種毫無事實根據的指控對我們太不公平。」

狄班指出，美國不斷「炒作謠言」是因為不希望看到柬埔寨取得發展，更擔心自己在地區的影響力被削弱，「柬埔寨遇到這種事情真是不幸」。

狄班重申，柬埔寨憲法不允許外國在境內建設軍事基地，雲壤海軍基地改造旨在加強海軍維護海洋領土完整的能力，符合柬埔寨的實際需求，不會對任何國家造成威脅。（編輯：林憬屏）1110608