埃及開齋飯減量做環保 減廢回收循環經濟三箭齊發

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（中央社記者施婉清開羅31日專電）3月30日全球慶祝「國際零垃圾日」，逾1億人口的埃及也積極推動不同的綠色倡議，不但設法減少每年2400萬噸垃圾量，更從減量開齋飯食材做起，達到控制價格、促進循環經濟，並兼顧「Less Is More」（少即是多）的環保目標。

零垃圾（廢棄物）概念是指在日常生活中儘可能減少或消除原本要廢棄的垃圾。多方面做法包括，減少和捨棄不必要或過多的包裝、選擇可重覆使用的物品、回收利用廢棄物，和採用可生物分解的替代品。

據埃及媒體「埃及之路」（Egyptian Streets）報導，為響應聯合國於2022年開始推動的3月30日「國際零垃圾日」（International Day of Zero Waste），埃及也加強推動近年來規劃出的一連串倡議和活動。

首先，埃及吉薩（Giza）省政府在齋戒月期間加強廢棄物中間轉運站的功能。位於吉薩的「巴拉吉爾中間廢棄物站」（Al-Baragil）於2021年3月正式啟用，此中間站為吉薩省巴拉吉爾區及周邊50萬居民服務，每天轉運2000噸垃圾到另一個專門用於回收的設施，體現全套廢棄物管理系統。

第二是推廣「Mesh 3eib」運動。此為聯合國世界糧食計劃署埃及分支機構（WFP_Egypt）為今年的齋戒月期間（3月11日至4月10日）發起的一項網路倡議，挑戰社會看待豐盛糧食和剩餘糧食的觀點，並為負責任的消費文化提高意識。

活動宗旨是為開齋餐桌培養永續觀念，鼓勵適量消費和準備食材。過往埃及民眾的齋戒月習俗通常會為每天的開齋飯準備特別多的食物並頻繁宴客，往往造成一年中食物浪費最嚴重的時期。

「Mesh 3eib」是埃及阿拉伯語的通俗寫法，一般用來表達說明行為雖隨性但並非不客氣。

糧食計劃署埃及分支找上廣為埃及民眾熟知的餐飲媒體顧問公司Zest和和廚藝學校Monappetit Culinary Academy一起合作，透過社群媒體邀請觀眾在網上加入對話，在@WFP_Egypt Instagram頁面上使用#Mesh3eib、#RoadtoZero 和 #mû_See party 等主題標籤，一同分享有效利用開齋菜餚的心得和食譜。

另外，埃及於去年10月與法國開發署（AFD）一起合作啟動「綠色食品中心」（Green Food Hub）倡議。重點為建立17座綠色食品中心，專門為當地市場和出口業務提供冷藏、包裝和分類等基本設施，包括建造蔬果零售批發物流中心和市場，以及專門用於包裝和分類的大型冷藏設備和區域。

此措施不僅為埃及原本較弱的冷藏運輸提高效率，同時也減少供應鏈中的食物浪費，如此一來，也可有助於控制和降低食品價格。

法國開發署自2006年已陸續投資31億歐元，協助埃及政府協調以經濟發展和氣候變遷控制為目標的活動。

另一項於2019年即推出的「TeKeya」應用程式，讓食品供應商在食品過期前，可透過此應用程式來出售這些即期食品供消費者低價購買，而任何即期未售出的食品也會捐贈給包括慈善機構等有需要的人。

「TeKeya」一詞在埃及的阿拉伯語原意，意指可讓窮人免費吃飯的地方。

如此一來，不僅可幫助用戶省錢，也幫助慈善機構為有需要的人確保穩定的捐贈管道。（編輯：韋樞）1130401