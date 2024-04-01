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投資人對聯準會降息有信心 金價再創新高

2024/4/1 18:00
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（中央社香港1日綜合外電報導）儘管美國關鍵通膨數據略為上升，由於投資人對聯邦準備理事會（Fed）今年將降息的信心增強，金價今天再度創下歷史新高。

法新社報導，由於美國央行暗示將放寬信貸條件，黃金今年受到市場買盤青睞。

彭博（Bloomberg News）報導，金價今天一度漲至每盎司2265.73美元新高。

美國商務部3月29日公布，美國個人消費支出物價指數（PCE）2月小幅上揚，但核心PCE略有放緩。PCE是聯準會偏好的通貨膨脹指標。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，這份報告「與我們的預期基本一致」，聯準會仍維持在達成2%長期通膨目標的軌道上。

鮑爾指出，儘管近期通膨數據高於聯準會所盼，但2月數據「絕對更符合我們希望看到的情況」。

雖然鮑爾提醒，利率不太可能降到2008年全球金融危機後的水準，對投資人來說，這項數據似乎對他們6月降息的預期幾乎沒有影響。

由於地緣政治緊張局勢加劇，人們擔心以色列和哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭會進一步蔓延，因此在動盪時期的避險需求成為金價另一上漲推力。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130401

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