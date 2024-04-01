加薩當局：以色列軍隊撤離西法醫院 留下數十具遺體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加薩走廊1日綜合外電報導）巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）控制的加薩衛生部門今天表示，以色列軍方對西法醫院展開重大行動幾天後，已從那裡撤出坦克和車輛，留下數十具遺體在院區內被人發現。

法新社記者和目擊者也看見坦克和車輛從那裡撤出。以色列軍方未立即證實有任何撤離行動。

目擊者表示，有數十次的空襲和砲擊，擊中西法醫院（Al-Shifa）院區周遭區域。哈瑪斯政府的媒體辦公室表示，以色列的空襲為車隊撤離提供掩護。

以色列軍方先前表示，有200名武裝份子在西法醫院及周遭地區的戰鬥中喪命。哈瑪斯則否認從西法或其他醫院發起行動。

加薩（Gaza）衛生部門在聲明中說：「在西法醫院內部和附近發現了數十具屍體，其中部分已經腐爛。」

聲明並稱，以色列軍方從院區的大樓撤離前，燒毀西法醫院醫療院區，使該院完全無法使用，「院區內和周遭大樓被破壞的範圍非常大」。

一名醫師告訴法新社記者，有超過20具遺體被人發現，部分遺體被撤離的車輛碾碎。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1130401