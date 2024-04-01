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加薩當局稱3萬2845人死於戰爭 以軍撤出當地最大醫院

2024/4/1 20:26
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（中央社加薩走廊1日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩走廊衛生部今天表示，以色列和哈瑪斯之間的戰爭已造成當地至少3萬2845人死亡。

法新社報導，根據加薩走廊衛生部聲明，這個數字包含過去24小時內的至少63死。自從哈瑪斯去年10月7日對以色列發動攻擊，引發以哈戰爭以來，加薩走廊（Gaza Strip）已有7萬5392人受傷。

今天的最新傷亡數字是在以色列軍方從加薩最大醫院西法醫院（Al-Shifa）撤離數小時後發出，在此之前，以軍已在西法醫院進行為期2週的激烈戰鬥。

加薩走廊民防單位發言人今天表示，以軍在這2週的行動中，於西法醫院院內及周邊殺害300人左右。

以色列軍方3月30日表示，「自行動開始以來，已在院區周邊消滅約200名恐怖分子」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130401

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