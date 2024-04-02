伊朗：以色列襲擊駐敘利亞使館 違反聯合國憲章

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（中央社貝魯特/大馬士革2日綜合外電報導）疑似以色列戰機昨天在敘利亞轟炸伊朗大使館；伊朗表示，有7名軍事顧問身亡，包括3名高階指揮官。這是以色列與區域敵對國家之間戰爭的一次重大升級。

法新社報導，有伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）今天警告，以色列將為攻擊伊朗駐大馬士革領事館造成伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高階官員喪命而付出代價。

自去年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）與以色列在加薩（Gaza）交戰以來，支持哈瑪斯的真主黨幾乎每天都跨境與以色列駁火。

真主黨在聲明中說：「當然，這項罪行不會在敵人未受懲罰和報復的情況下就這樣算了。」

伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，以色列的攻擊造成7名衛隊成員死亡，包括兩名准將札赫迪（Mohammad Reza Zahedi）和拉希米（Mohammad Hadi Haji Rahimi）。

真主黨表示，札赫迪是「最早支持、犧牲且多年來堅持發展並促進黎巴嫩抵抗大業（真主黨）的人之一」。

總部位於英國的敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，有11人在這場攻擊中喪命，包括8名伊朗人、2名敘利亞人和一名黎巴嫩人，他們全都是戰士。

路透社提到，以色列長期鎖定伊朗及其代理人在敘利亞的軍事設施為攻擊目標，但昨天這場攻擊是以色列第一次攻擊占地廣大的大使館本身。

以色列通常不談論以軍對敘利亞的攻擊。一名以軍發言人被問到此事時說：「我們不評論外國媒體的報導。」

但紐約時報引述4名不具名以色列官員的說法，他們承認以色列發動攻擊。

伊朗駐聯合國代表團說，這波襲擊是「公然違反聯合國憲章、國際法和外交領事建築不可侵犯的基本原則」。

伊朗代表團稱這次襲擊是「對區域和平安全的重大威脅」，呼籲聯合國安全理事會予以譴責，還說伊朗政府保留「採取果斷回應」的權利。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，華府仍「關切任何會導致這個區域衝突惡化或增加的事」，但預料這次攻擊不會影響要求哈瑪斯釋放以色列人質的相關談判。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1130402