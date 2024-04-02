世界中央廚房：曾與以軍協調 援助車隊仍遇襲7死

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）非政府組織「世界中央廚房」表示，7名工作人員今天在以色列對加薩走廊中部的空襲中喪命，並表示他們已事先與以軍協調行動，但援助車隊仍在離開加薩中部的倉庫時遇襲。

綜合路透社和法新社報導，罹難的工作人員包括澳洲、英國和波蘭公民、巴勒斯坦人以及1名具美國與加拿大雙重國籍人士。

由名廚安德瑞斯（Jose Andres）創辦、總部設在美國的慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen, WCK）在聲明中說，這些工作人員當時搭乘兩輛印有WCK標誌的裝甲車，並與另一輛車經過一個「去衝突地帶」（deconflicted zone）。

世界中央廚房表示，儘管已與以色列國防軍（IDF）協調行動，車隊仍在離開加薩中部迪爾巴拉（Deir al-Balah）倉庫時遇襲。他們的團隊當時在倉庫卸下透過海路運到加薩的100多噸人道主義糧食援助。

世界中央廚房執行長高爾（Erin Gore）表示：「這不僅是攻擊世界中央廚房，也是在糧食被當作戰爭武器的最嚴峻情況下出現的攻擊人道主義組織事件。」

高爾說：「此事不可原諒。」

世界中央廚房也宣布「暫停我們在當地的行動」。

以色列軍方表示，他們正在「進行最高層級的徹底審查，以了解這起悲慘事件的事發情況」。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas ）則在聲明中說，這起攻擊目的在恐嚇國際人道機構的工作人員，阻止他們執行任務。

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澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）證實罹難者包括44歲澳洲籍援助工作者弗蘭克康（Lalzawmi "Zomi" Frankcom），並說澳洲政府已聯繫以方，要求追究相關人員責任。

美國國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）表示，白宮對這起空襲深感悲痛與不安。她在社群媒體平台X上寫道：「人道援助人員在運送迫切需要的援助物資時必須受到保護，我們敦促以色列迅速調查事發經過。」（譯者：盧映孜/核稿：何宏儒）1130402