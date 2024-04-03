美駐北約大使稱全球同一戰區 與印太共抗中俄混合戰

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓2日專電）北約近年強化與印太地區合作，日韓紐澳持續參與北約部長級會議。美國駐北約大使史密斯今天更指出，安全挑戰無國界，全球為「同一個戰區」；北約與印太伙伴的對話增加，討論中俄一系列高度相似的混合戰術。

北大西洋公約組織（NATO）為期兩天的外長會議明天於布魯塞爾總部登場，新加入的瑞典將首次以正式成員的身分與會。史密斯（Julianne Smith）今天於線上記者會表示，成員國部長也將與印太夥伴澳洲、紐西蘭、日本及韓國舉行會議。

她說，「我們將研究各類跨領域的安全問題，透過分享集體最佳做法及資訊，使北約盟國及合作夥伴受益」。

史密斯回應美國及北約如何看待印太地區以及日本的角色時表示，北約與印太地區伙伴的對話增加，因為面臨共同的安全挑戰。「我們看到中國及俄羅斯依仗破壞性科技或假、錯訊息，兩者都靠惡意網路攻擊。」

她說，了解印太地區的朋友因應中國挑戰之道具有高度價值。印太夥伴的挑戰，在許多方面也反應了歐洲盟友面臨的俄國挑戰。

日、韓、紐、澳領導人已連續2年出席北約峰會。史密斯指出，北約與印太夥伴互動越來越多，如果這4國今年再次出席7月於華府舉行的北約峰會，「我一點也不意外」。

史密斯說，北約因應世界的方式有多種描述，包括「同一戰區」（one theater）。這代表世界未必能依照地理區域劃分，也就是歐洲、印太區域或其他地區並非各自因應特定的安全挑戰，「我們今天面臨的許多安全挑戰沒有任何地理界限」。

「這意味著北約需要在全球範圍內與夥伴合作，例如在像資安這樣的領域，並不受限於任何特定的地理位置或區域。」

北約在2022年夏天發布的第8版「戰略概念」中首度提到中國，直指北京的脅迫政策、惡意混合戰損害聯盟安全，與俄國企圖顛覆國際秩序，北約也將強化合作以應對中國挑戰。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）曾提議在東京設立聯絡辦事處，但遭到法國反對。法國擔心此舉會向中國發出錯誤訊息，也可能引起東南亞國家協會（ASEAN）成員國的疑慮。(編輯：韋樞)1130403