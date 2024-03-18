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北約秘書長：氣候變遷是全球安全「危機倍增器」

2024/3/18 17:00
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（中央社亞塞拜然首都巴庫17日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天強調應對全球暖化的必要性，還說氣候變遷是影響全球安全的「危機倍增器」。

法新社報導，史托騰柏格和亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行的聯合記者會發表上述言論。擁有豐富能源的亞塞拜然將於11月主辦聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）。

史托騰柏格說，巴庫在向北約主要盟國供應天然氣方面扮演重要角色，「挑戰在於世界需要能源，但同時我們也需要應對全球暖化」。

他指出，「我們需要協調能源和環境需求。氣候變遷對安全至關重要，也對北約至關重要。」

「氣候變遷堪稱『危機倍增器』，我們在世界各地都可以看到氣候變遷的影響。」

史托騰柏格也稱讚巴庫投資替代能源，並強調該國具有「巨大潛力」，可成為歐洲市場的水力發電和太陽能供應商。

此前，在石油和天然氣生產國亞塞拜然舉行氣候峰會的決定引來環保組織的批評。

阿利耶夫則說，雖然巴庫是「泛歐天然氣供應國」，但該國設有一個雄心勃勃的綠色轉型計畫。

他說，亞塞拜然獲選為11月11日到24日舉行的COP29主辦國，這象徵「對我國綠色轉型努力的認可」。

聯合國氣候變化綱要公約締約方會議今年是連續第2年由石油大國主辦，2023年的會議在阿拉伯聯合大公國舉行。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1130318

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