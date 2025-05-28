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挪威擬隨機選10萬青年勞工 每年享減稅8萬元

2025/5/28 17:37
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（中央社奧斯陸27日綜合外電報導）挪威工黨政府今天宣布，計劃隨機選出10萬名20歲至35歲青年，在未來幾年每年給予他們高達2萬7500挪威克朗（約新台幣8萬元）的減稅，以衡量這對他們收入及就業的影響。

路透社報導，面對日益高漲的社會安全支出，以及許多產業面臨缺工問題，歷屆挪威政府一直在研究各種方法，透過調整國家財政支持規則跟改善職業訓練，以提高勞動市場參與。

然而，挪威財政部長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）與勞動部長布瑞那（Tonje Brenna）今天提出更進一步的提案，在1990年至2005年間出生的勞工中，對其中約8%的人實施減稅，其他人則維持原樣。

如果這項提案獲得挪威國會批准，這10萬人將成為學術研究的一部分，在未來3到5年每年獲得高達2萬7500挪威克朗的減稅。

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他們將與未獲減稅的人進行比較。挪威財政部透過聲明表示：「這將帶給我們準確資料，關於這類減稅是否真能促進青年就業，以及那些已有工作的人會增加或減少多少工作量。」

挪威財政部還提到，這項措施預估每年將花費5億挪威克朗左右。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140528

#史托騰柏格
#減稅
史托騰柏格
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