世界幸福報告芬蘭蟬聯榜首 台灣第27名領先中日韓

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（中央社赫爾辛基19日綜合外電報導）聯合國資助的機構今天公布2025年「世界幸福報告」顯示，芬蘭連8年蟬聯第1，美國跌至史上最低的第24名，台灣排名第27稱霸東亞各國，領先日本、韓國與中國。

法新社報導，芬蘭在「世界幸福報告」（World Happiness Report）中連續第8年蟬聯全球最幸福的國家，當地民眾與專家認為廣大遼闊的湖泊與穩健的福利制度提振他們的心情。

自塔利班（Taliban）2020年重新掌權以來陷入人道災難的阿富汗再度墊底，為全球最不幸福的國家，排名第147名。

美國跌至第24名，為這份報告自2012年首度發布以來最低，當時美國排名第11名，名次為美國歷來最高。

報告作者表示，「過去20年來，美國獨自用餐的人數增加53%」，指出共同用餐「與幸福感強烈相關」。

報告提到，在2023年，約1/4的美國人自稱在前一天獨自用餐，「孤獨用餐的人數增加，是美國幸福感下滑的理由之一」。

報告也指出，在大多數國家死於自殺或藥物濫用的人數下降時，美國是少數幾個所謂「絕望死」（deaths of despair）增加的國家之一。

世界幸福報告前10名。（圖取自世界幸福報告網頁data.worldhappiness.report）

台灣排名第27名，優於新加坡（第34名）、日本（第55名）、韓國（第58名）、中國（第68名）與香港（第88名）等。

這份報告調查2022年到2024年全球各地民眾的幸福感，時間點在美國總統川普今年1月重返白宮顛覆全國與全球事務之前。

北歐5國全都維持為前10大幸福的國家，丹麥、冰島與瑞典緊追在芬蘭之後，芬蘭的分數些微領先排名第2的丹麥。同時，哥斯大黎加與墨西哥首度進入前10名，分別排在第6名與第10名。

這份幸福排名是根據3年來民眾對生活滿意度的自我評估平均值，以及人均國內生產毛額（GDP）、社會支持度、健康預期壽命、自由度、慷慨程度與貪腐程度等因素衡量。

今年，「世界幸福報告」的作者表示，新的證據指出慷慨之舉與相信他人的善意，「是幸福感的重要預測因素，影響甚至比賺取更高的薪資還要大」。

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他們也指出，整體而言，「民眾對於他們社區的善意太過悲觀」，「錢包失而復得的機率遠高於人們預期」。

根據報告，在「錢包遺失後預期與實際歸還率」上，北歐5國也是名列前茅的國家。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140320

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