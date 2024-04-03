日本降級海嘯警報 第1波海嘯抵宮古島八重山地區

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（中央社東京3日綜合外電報導）花蓮近海今天上午發生地震，日本氣象廳今天上午針對沖繩本島及宮古島、八重山地區發布「海嘯警報」後，已於台北時間9時40分將以上地區的海嘯警報切換成「海嘯注意報」。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳持續呼籲接獲「海嘯注意報」的地區民眾遠離海岸、河口附近。

另外，確認海嘯已經抵達宮古島、八重山地區的與那國島久部良、宮古島平良地區、石垣島石垣港。

沖繩縣與那國島今天台北時間上午8時18分，已經測得30公分海嘯；石垣島石垣港今天台北時間上午9時42分，已測得20公分海嘯；宮古島平良地區今天台北時間9時50分已測得30公分海嘯。

此外，氣象廳也推測海嘯已抵達宮古島、八重山地區的西表島，與沖繩本島地區的那霸地區、久米島、沖繩市中城灣港、南城市安座真，並預測海嘯高度為1公尺。

氣象廳警告海上或海岸附近非常危險，接獲「海嘯注意報地區」正在海上的民眾，請立即上岸並遠離岸邊。

日本氣象廳將海嘯警報分為3級，「海嘯注意報」為海嘯高度低於1公尺；「海嘯警報」為海嘯高度介於1公尺到3公尺間；海嘯高度3公尺以上就會發布「大海嘯警報」。

根據氣象廳，台北時間今天上午7時58分左右，台灣附近發生規模推估7.7地震，沖繩縣與那國町測得最大震度4；沖繩縣竹富町、石垣市測得震度3；沖繩縣多良間村、宮古島市測得震度2。

之後，台北時間今天上午8時11分左右，台灣附近發生規模推估6.6地震，沖繩縣與那國町測得最大震度2；沖繩縣竹富町、石垣市測得震度1。

接著，台北時間今天上午8時35分左右，台灣附近發生規模推估6.3地震，沖繩縣竹富町、與那國町測得最大震度1。

台北時間今天上午10時14分左右，台灣附近發生規模推估6.0地震，沖繩縣竹富町、與那國町測得最大震度1。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130403