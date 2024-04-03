以色列反政府群眾官邸外怒吼 尼坦雅胡憔悴出院

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（中央社耶路撒冷2日綜合外電報導）以色列今天連續第4晚出現大規模反政府示威，數千名抗議群眾遊行到總理尼坦雅胡的官邸外怒喊口號，要求他下台。剛動疝氣手術的尼坦雅胡今天出院時更形憔悴。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列，擄走約250名人質，其中33人據推測已喪生。目前仍有134名人質被哈瑪斯扣押在加薩走廊（Gaza Strip），家屬不滿尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）營救不力，尼坦雅胡處理以哈戰爭方式招致民怨沸騰。

數千人今天聚集在位於耶路撒冷的以色列國會外，部分人質家屬指控尼坦雅胡試圖利用以哈戰爭繼續掌權。前總理巴瑞克（Ehud Barak）也將10月7日「災難」歸咎於尼坦雅胡，並要求提前選舉。

除了人質家屬外，示威群眾還包括不滿去年司法改革政策的反政府人士。尼坦雅胡當時推動的爭議性司法改革措施引發爭議，反對人士擔憂威脅民主，隨後出現的遊行示威潮延燒9個月。

婦女贊高克（Einav Zangauker）的兒子仍被關押在加薩，這名母親今晚在國會外表示，尼坦雅胡猶如「下令殺嬰的法老」，「240人在你的眼皮子底下被綁架，一切都是你的錯」。

她對尼坦雅胡隔空喊話說，「你在10月7日事件各方面都失敗了」，現在「又成了人質協議的障礙」。

約3000名抗議群眾後來遊行到尼坦雅胡官邸外高喊口號，要求他辭職，警方表示一些「暴徒」試圖衝破外面的路障。騎警進入人群，阻止他們衝破防線。

74歲的尼坦雅胡通常意氣風發，如今在身體上和政治上都顯得虛弱。根據去年底一項民調，不到4%的以色列人表示信任他。

尼坦雅胡在3月30日的電視演說中顯得虛弱、氣色差，感覺他很急躁、心煩意亂，他的前閣員李夫涅特（Limor Livnat）稱這場演說「慘不忍睹」。

以色列左傾「國土報」（Haaretz）報導說，尼坦雅胡「看起來像受驚的暴君」。

尼坦雅胡今天離開耶路撒冷的醫院時更形憔悴，剛動完刀的他不僅面臨國內反彈聲浪，還得面對國際社會不滿以軍空襲導致援助人員喪命的怒火。以軍昨天空襲加薩中部，導致總部位於美國的非政府組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）7名工作人員喪生。

尼坦雅胡所屬的右翼聯合黨（Likud Party）前成員納馮（Emmanuel Navon）表示，尼坦雅胡先前多次在政治上被埋沒，但後來又東山再起。

這名特拉維夫大學（Tel Aviv University）國際關係講師說：「但這次不一樣，因為發生了10月7日事件。我國今非昔比，對尼坦雅胡來說一切完了。」

納馮還說：「他74歲了，沒在運動又事務繁重，6個月前還植入心臟節律器。」

不過新一波的大規模街頭抗議活動是否會迫使尼坦雅胡下台，納馮抱持懷疑態度。

若換成其他政治人物的仕途早就被扼殺掉，但納馮將尼坦雅胡對聯合黨的控制與美國前總統川普對共和黨的掌控相提並論。

納馮表示：「聯合黨議員很怕在下次初選被『3人幫』懲罰，一切決定權都掌握在比比（尼坦雅胡暱稱）、他的妻子和兒子這3人手中。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130403