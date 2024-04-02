獲授權可關外媒辦公室 尼坦雅胡開鍘半島電視

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（中央社耶路撒冷/杜哈1日綜合外電報導）總部位於卡達的半島電視台報導加薩戰爭而加劇以色列總理尼坦雅胡的不滿，他今天矢言關閉這家電視台的駐以辦公室；半島電視台則譴責對方舉動「危險」。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說，他將動用新權力阻止半島電視台（Al Jazeera）這個「恐怖主義頻道」在以色列播放。

綜合法新社與路透社報導，就在尼坦雅胡所屬政黨發言人稱立法機構將開會批准必要法律的幾小時後，以色列國會（Knesset）就通過法案，允許當局暫時關閉境內對國家安全有威脅疑慮的外國廣電公司。

根據今晚一項聲明，卡達政府資助的半島電視台稱以色列的措施是讓事態「升級」，還說這是「以色列為讓半島電視台噤聲所發起連串系統性的攻擊之一」。

今天通過的法律將讓尼坦雅胡和安全內閣得以關閉半島電視台在以色列的辦公室45天，必要時還可再延長，直到7月底乃至加薩重大軍事行動結束前都有效。

半島電視台否認有關危害以色列安全的指控，稱這是「危險且荒謬的謊言」，會讓電視台記者陷入風險。

半島電視台一直猛烈批判以色列在加薩的軍事行動。自以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰以來，半島電視台就在加薩全天不間斷報導。

半島電視台表示，以色列當局蓄意攻擊、殺害多名旗下記者，包括達卡（Samer Abu Daqqa）和達杜（Hamza Al Dahdooh），兩人都在加薩衝突中殉職。以色列則否認鎖定記者攻擊。

以色列通訊部長卡拉（Shlomo Karai）指控半島電視台鼓動仇以，「不能容許一家媒體取得政府新聞辦公室發給的採訪證、在以色列設有辦公室，還在境內和我們作對，特別是在戰時」。

以色列官員長期不滿半島電視台的報導，但考慮到卡達在加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦建設計畫的財務資助而一直未動手。各方都認為巴勒斯坦建設計畫是化解衝突的一種方式。

以色列國會通過法案允許政府關閉外國媒體集團辦公室，也引來主要盟友美國的關切。美方表示，維護新聞自由至關重要。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在簡報中說：「若此事屬實，這樣的行動令人擔憂。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130402