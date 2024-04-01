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助戰時經濟 以色列央行點名極端正統猶太教徒當兵

2024/4/1 07:13
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（中央社耶路撒冷31日綜合外電報導）以色列中央銀行以色列銀行今天針對一旦有更多極端正統猶太教男性不當兵將會造成經濟損失提出警告。總理尼坦雅胡戰時政府內部已因此一爭議性問題而出現裂痕。

路透社報導，以色列銀行（Bank of Israel）在2023年年度報告中指陳，以色列在加薩走廊對巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）的戰爭凸顯軍方的人員需求，且因義務役和預備役士兵服役天數急遽增加，已對經濟造成負擔。

報告表示，這減損士兵的經濟產出及其配偶的就業，「由於兵役負擔由更多士兵分擔…對每一名士兵造成的經濟衝擊，以及對經濟的總體影響因而減少」。

但以色列銀行同時指出，擴大軍事人員的圈子，納入極端正統猶太教徒（Ultra-Orthodox Jews），「將使得滿足日益增長的國防需求，以及減緩對人員和經濟的衝擊成為可能」。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府2月時曾經表示，將尋求結束極端正統猶太教徒豁免兵役的辦法，以期跨社會各階層更公平分散戰時負擔。相關作法可以追溯到1948年以色列建國。（譯者：何宏儒）1130401

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