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以色列總理尼坦雅胡疝氣手術成功 正在康復中

2024/4/1 09:49
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（中央社耶路撒冷1日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，尼坦雅胡的疝氣手術「成功」，且「狀態良好，正在康復當中」。

法新社報導，隨著以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭接近6個月，尼坦雅胡的狀況受到外界密切關注。

尼坦雅胡辦公室表示，醫生在3月30日例行檢查中發現疝氣，經過會診後，決定讓總理在日常行程結束後接受手術。

數千名以色列民眾昨晚在耶路撒冷（Jerusalem）示威，要求尼坦雅胡辭職，並釋放被扣押在加薩的以色列人質。

根據法新社對以色列官方數據的統計，哈瑪斯去年10月7日對以色列的攻擊，導致以色列約1160人死亡，其中大部分是平民。

由哈瑪斯控制的加薩衛生部今天表示，以色列的報復行動迄今已造成至少3萬2782人死亡，其中大部分是婦女和兒童。

以色列總理辦公室指出，在尼坦雅胡手術期間，副總理兼司法部長李文（Yariv Levin）暫代職務。

去年7月，尼坦雅胡曾因健康問題短暫住院，接受手術植入心臟節律器。

尼坦雅胡這次動手術的時機，適逢以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯持續在加薩走廊交戰之際。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130401

#尼坦雅胡
#尼坦雅胡
#哈瑪斯
#以色列
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