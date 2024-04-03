佛州住家屋頂疑遭太空垃圾砸穿 屋主嚇：差點砸到人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，正在分析一個從高空墜落到美國佛羅里達州一名男子家中的不明物體，這個物體很有可能是從國際太空站（ISS）丟棄的一塊碎片。

法新社報導，佛羅里達州那不勒斯（Naples）居民奧蒂羅（Alejandro Otero）在社群媒體X發文說，3月8日下午，這個物體「砸破屋頂，穿過（他家的）兩層樓」，還差點砸到他的兒子。

他認為，這是NASA地面控制團隊2021年從國際太空站丟棄一個攜帶舊電池的貨物托盤的一部分。

根據官方預測，這個物體本應於3月8日在地球大氣層燃燒殆盡，不會構成任何傷害。奧蒂羅還釋出一段由Nest攝影機拍下的影片，他說，在下午2時34分可以聽見它砸穿屋頂的聲音。

天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）在回應中寫道：「所以這相當於『協調世界時』（UTC）19時34分，與美國太空軍（Space Force）對其將在UTC 19時29分於墨西哥灣上空重返大氣層的估計相當一致。我認為你可能是對的，這與EP-9電池托盤重新進入大氣層有關。」

地方新聞媒體winknews.com於3月15日首次報導這個消息。

NASA今天在給法新社的聲明中表示：「NASA與屋主合作蒐集了一個物體，將儘快在佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）進行分析，以確定其來源。分析完成後會提供更多資訊。」

新聞資訊網站「科技藝術」（Ars Technica）報導說，雖然這些電池為NASA所有，但它們被安裝在日本太空當局發射的托盤結構上，恐將使責任索賠問題變得複雜。

過去人造太空碎片撞擊地球的例子，包括2022年美國太空探索科技公司（SpaceX）飛龍號（Dragon）太空船有一部分落在澳洲牧場。美國第一個太空站「天空實驗室」（Skylab）則落在西澳州（Western Australia）。

最近，中國因允許其巨型長征火箭進入軌道後墜回地球而受到NASA批評。（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1130403