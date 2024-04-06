更多編輯台推薦新聞：
IG臉書AI生成標籤5月上路 不再移除內容避免侵害自由
科技

IG臉書AI生成標籤5月上路 不再移除內容避免侵害自由

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道
生活

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人
國際

花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突1/300
首頁 / 國際

哈瑪斯拒讓步停火條件 但允派員赴開羅重啟和談

2024/4/6 22:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅6日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天對其與以色列在加薩地區（Gaza）達成停火協議的條件拒絕「讓步」，但同意派代表團參與週末在埃及首都開羅重啟的停火談判。

法新社報導，哈瑪斯透過聲明表示：「我們堅守我方於3月14日提出的主張…我們將不會放棄這個立場。」

哈瑪斯重申其一系列停火條件，包括永久停火、以色列軍隊撤出加薩、讓流離失所的當地居民重返家園、允許他們自由移動、提供居民所需援助，以及達成重大的人質和囚犯交換協議。

路透社報導，哈瑪斯今天也發布聲明表示，他們接受埃及調停方的邀請，將由其統治的加薩地區副首長哈雅（Khalil al-Hayya）明天率團前往開羅參與加薩停火談判。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130406

以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
以色列人質3個月前影片中現身 以軍突襲加薩尋獲遺體
172.30.142.28