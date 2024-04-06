哈瑪斯拒讓步停火條件 但允派員赴開羅重啟和談

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（中央社開羅6日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天對其與以色列在加薩地區（Gaza）達成停火協議的條件拒絕「讓步」，但同意派代表團參與週末在埃及首都開羅重啟的停火談判。

法新社報導，哈瑪斯透過聲明表示：「我們堅守我方於3月14日提出的主張…我們將不會放棄這個立場。」

哈瑪斯重申其一系列停火條件，包括永久停火、以色列軍隊撤出加薩、讓流離失所的當地居民重返家園、允許他們自由移動、提供居民所需援助，以及達成重大的人質和囚犯交換協議。

路透社報導，哈瑪斯今天也發布聲明表示，他們接受埃及調停方的邀請，將由其統治的加薩地區副首長哈雅（Khalil al-Hayya）明天率團前往開羅參與加薩停火談判。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130406