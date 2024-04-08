美媒：加薩傷亡止不住 民主黨擔心損及拜登選情

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國媒體POLITICO報導，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）戰火遲遲不歇，美國民主黨內部正擔心總統拜登處理海外衝突的方式成了他自己的絆腳石。

報導指出，在美國努力阻止以色列與哈瑪斯之間的衝突演變成人道災難之際，拜登身邊一些親信與盟友開始擔心，他對以色列攻勢的堅定支持不僅不能提升他作為老練全球領袖的形象，反而會進一步讓他自己的論點站不住腳。

美國總統大選將於11月登場，選民要在拜登的道德辨別力和前總統川普的混亂之間做選擇。

一些知名民主黨籍聯邦參議員和支持民主黨的參議員近日也表達類似疑慮，包括凱恩（Tim Kaine）和桑德斯（Bernie Sanders）。這些聲音在幕後促使白宮於7名援助組織人員命喪加薩之後，決定嚴正告誡以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），若不做出明顯改變，美國可能不再提供支持。

設於美國的援助組織世界中央廚房（World Central Kitchen）7名工作人員本月1日在以色列空襲加薩行動中喪命，其中包含美國、加拿大、英國和澳洲公民，多國予以譴責，以方也承認錯誤。

尼坦雅胡數月來一直漠視政府勸告，隨著以色列軍事行動造成的死亡人數愈來愈多，如今連美國人都遭波及，拜登對此滿懷憤怒，促使白宮發出警告，顯示美國態度突然轉變。

這也顯示拜登團隊開始注意到以哈戰爭引發的次要國內政治問題，而這些問題如今很有可能蔓延到民主黨一部分基本盤之外。

華府智庫國際政策中心（Center for International Policy）執行副總裁德斯（Matt Duss）談到拜登處理以哈戰爭的方式時說：「這破壞了他對抗川普最重要的資產之一…不管認不認同，拜登有著正派、富同理心、正直的名聲。但這項政策已成了殘酷的政策。」

拜登的政治和外交手腕並非第一次在複雜的中東危機上遇到挑戰。白宮2021年因將美軍撤離阿富汗的過程而飽受批評，拜登面臨的質疑包括整體規畫，以及他是否兌現了成為全球穩定力量的承諾。他的民意支持度顯著下滑，且從未完全回升。

這樣的對比並不精確，因為美軍並未參與加薩戰爭。但時隔近3年，民主黨人又一次擔心拜登處理海外衝突的方式成了他自己的絆腳石。

凱恩在外交政策上的意見於民主黨內頗有分量，他說：「我讚賞拜登總統成功敦促以色列總理尼坦雅胡從以色列開放另一個邊境關卡，讓大批人道援助物資得以運輸…但這是早該在數月前就採取的明顯方案。」

報導提到，民主黨圈內擔心加薩每天流出的畫面會澆熄拜登選民的熱情。最明顯的是，不斷惡化的人道情勢激怒了不少拜登基本選民，包括年輕人、阿拉伯裔和穆斯林美國人、進步派人士等，他們不滿美國無力阻止恐怖事件持續發生。

也有跡象顯示，美國人對拜登更廣泛處理衝突的方式感到失望。根據蓋洛普（Gallup）公司的民意調查，今年3月，只有47%的民主黨人贊成拜登的中東政策，較去年11月的60%大幅下滑。在獨立選民中，也僅有21%支持拜登的中東政策。

美國智庫芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）執行長達爾德（Ivo Daalder）說：「我想大家很清楚，美國（對戰爭的）立場已損害其國際地位。」

熟識高階政府官員的達爾德還說，拜登直到現在都把支持以色列視為根深蒂固的原則，「但事實是，尼坦雅胡做得過火，他也許終將改變態度」。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1130408