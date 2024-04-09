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俄測試安加拉火箭 將首次自東方太空發射場升空

2024/4/9 11:24
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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）俄羅斯聯邦太空總署今天表示，安加拉（Angara）A5火箭明天將首次自東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）升空，此次發射或可視為俄羅斯總統蒲亭太空雄心的里程碑。

路透社報導，安加拉重型火箭將在東方太空發射場的新建發射台進行發射測試。此一耗資數十億美元的發射場可謂俄羅斯太空雄心的象徵，但興建過程一再出現延誤，還傳出貪腐醜聞。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）在通訊平台Telegram上表示：「發射將在莫斯科時間明天12時（格林威治標準時間9時）」。

東方太空發射場位於俄羅斯遠東的阿穆爾州（Amur Oblast）森林，距離俄羅斯與中國邊境不遠，離海參崴（Vladivostok）港約有1500公里。

這將是安加拉A5火箭第4次發射，距離首次試飛已近10年，先前皆是在俄羅斯北部的普列塞茨克太空發射場（Plesetsk Cosmodrome）升空。

安加拉火箭高42.7公尺，可將超過20噸酬載送入軌道，研發目的是取代自1960年代中期服役至今的質子M型（Proton M）運載火箭。

蒲亭（Vladimir Putin）宣稱這項計畫對國家安全具有重大意義，但當中也曾出現製造延誤和技術問題。

蒲亭去年9月在東方太空發射場會見北韓領導人金正恩，蒲亭事後說，金正恩「對火箭工程展現濃厚興趣」。美國前總統川普（Donald Trump）曾以「火箭人」形容金正恩。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130409

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