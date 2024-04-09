日本神奈川縣颳強風 3至4層樓高鷹架被吹垮

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本神奈川縣等地今天颳起強風，甚至還吹垮縣內川崎市內某處建築物外搭建好的鷹架，所幸無人受傷。不過倒塌的鷹架壓壞附近電線造成周邊約800多個家戶停電。

日本放送協會（NHK）報導，川崎市警方今天上午獲報中原區內路上的紅綠燈故障後，派員抵達現場發現上小田中地區一棟建築物正在接受拆除工程，且工地的鷹架倒塌。

警方指出，鷹架寬度約10幾公尺、高度相當約3至4層樓高，事發當時並無進行中的工程作業，所幸無人受傷。

不過倒塌的鷹架壓到附近的電線，導致工地周邊約800多個家戶停電。當地警方已經在附近路段展開交通管制，電力公司正在努力修復供電系統。

現場位在JR武藏中原站以東約700公尺處，為住商混合的地區。

橫濱地方氣象台指出，今天上午神奈川縣內大範圍地區接獲「強風注意報」。

受到鋒面與低氣壓影響，東日本與東北地區等地大範圍降雨，關東地區等地風勢加強。

氣象廳預測關東甲信地區及東北地區，未來一段時間可能會出現雷雨，呼籲民眾到今天傍晚要注意土石流、低窪地區淹水、河水上漲、強風等情況。

神奈川縣箱根町截至今天上午11時30分，12小時降雨量達151毫米。

此外，日本多地今天上午風勢強勁，神奈川縣橫濱市曾觀測到每秒25.8公尺的最大瞬間風速；埼玉縣熊谷市觀測到每秒25.5公尺的最大瞬間風速；東京都的市區測得每秒23.7公尺的最大瞬間風速；福島縣白河市測得每秒19.4公尺的最大瞬間風速。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130409