歐盟難民送第三國有但書 不跟進英國盧安達計畫

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（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）對於把尋求庇護者送往第三國的想法抱持開放態度，但又不願做得太過，跟進英國把人送往盧安達的計畫。

法新社報導，利用第三國收容前來歐洲尋求庇護者的概念，從最近義大利與非歐盟國家阿爾巴尼亞達成的協議可具體看到，歐洲議會（European Parliament）明天將投票表決歐盟移民和庇護法改革，包含把尋求庇護者送往「安全」第三國的條款，也預告了這一點。

歐盟這條法律包含將尋求庇護者送往「安全」第三國的條款，但要求尋求庇護者與其被送往的國家之間有「連結」；相較之下，英國的計畫是讓盧安達成為所有「不合法」抵達英國領土者的永久東道國，無論他們是否與這個中非國家有關聯。

歐洲政策中心（European Policy Centre）的移民分析家內德哈特（Alberto Horst Neidhardt）表示，歐盟無法採取這種舉措，因為「既不合乎當前的立法框架，也不符合即將表決的改革」。

即便如此，包括奧地利和丹麥在內，一些歐盟國家對跟進英國計畫表示了興趣。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1130409