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非洲之角國家吉布地船難 尋獲38移民遺體

2024/4/10 16:41
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（中央社阿迪斯阿貝巴9日綜合外電報導）聯合國今天表示，非洲之角國家吉布地（Djibouti）附近海域昨天發生船難，已尋獲包括兒童在內的38名移民遺體；這是這條所謂東方移民路線最新發生的災難。

聯合國國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）告訴法新社，這艘船在昨天凌晨沉沒，船上載有66人。

國際移民組織在發給法新社的電子郵件中表示，悲劇發生在距離吉布地東北部貢多瑞亞（Godoria）海岸僅200公尺處。

國際移民組織表示：「已找到38具屍體，國際移民組織和地方當局正在協助22名倖存者。」發言人表示，船上乘客包括婦孺和嬰兒，其中多數據信是衣索比亞公民。

國際移民組織在社群媒體X發布的貼文中，附上海灘上排列放置的白色屍袋照片，國際移民組織表示，在這場「悲慘的海難」後，至少還有6人失蹤，推定已經死亡。

衣索比亞駐吉布地大使館表示，這起意外涉及一艘載著約60名衣索比亞移民從吉布地前往葉門的船隻。

數以萬計非洲移民每年勇敢穿越這條危險的「東方路線」，穿越紅海，經過飽受戰爭蹂躪的葉門抵達沙烏地阿拉伯，逃離戰亂、天災，或是為了尋求更好的經濟機會。

國際移民組織在2月份的聲明中表示：「許多人在旅途中面臨危險，包括飢餓、健康風險和被人口販子等犯罪分子剝削等等。」（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1130410

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