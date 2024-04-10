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哈薩克俄羅斯遭逢嚴重洪患 逾10萬人被迫撤離家園

2024/4/10 21:03（4/10 21:26 更新）
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俄羅斯奧倫堡市居民10日在洪水中靠著橡皮艇移動。（路透社）
俄羅斯奧倫堡市居民10日在洪水中靠著橡皮艇移動。（路透社）
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（中央社哈薩克阿斯塔納/俄羅斯奧倫堡10日綜合外電報導）哈薩克和俄羅斯境內遭逢數十年來最嚴重的洪患，居住在災區以及可能遭大水淹沒地區的居民逾10萬人已經疏散撤離。

法新社報導，冰雪快速融化造成哈薩克和俄羅斯邊界地區的河川水位暴漲，不但淹沒了道路，市區也一片汪洋，地方政府緊急疏散民眾。

哈薩克緊急事務部（Emergency Situations Ministry）今天表示：「自（上月）洪水開始迄今已救援並疏散了9萬6472人，其中包括3萬1640名孩童。」這個數字比昨天增加了1萬人。

哈薩克緊急事務部還表示，當局派出了2萬4000人進行全天候救援和清除行動，包括抽水、堆放沙包以及預防發生冰雪阻塞情況的爆破工作。

哈薩克北部城市彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk）開始進行強制撤離，洪水預計將在48小時內抵達當地。

哈薩克官媒引述地方首長諾爾姆罕貝托夫（Gauez Nurmukhambetov）的談話報導：「大量洪水朝彼得羅巴甫洛夫斯克逼近。我重申一次，大量的洪水。」

哈薩克西北部和俄羅斯的奧倫堡州（Orenburg）、秋門州（Tyumen）和庫爾干州（Kurgan）等州遭到水患侵襲。

路透社報導，歐洲第3長河流烏拉河（Ural River）潰堤，造成哈薩克和俄羅斯境內逾10萬人被迫撤離家園。俄羅斯的奧倫堡市部分地區遭洪水淹沒。

隨著烏拉河水位衝破9.3公尺的重要關卡，人口約55萬人、位於莫斯科以東約1200公里處的奧倫堡市，數百棟房舍泡在水中，至少7700人被迫疏散。

奧倫堡市第一副市長庫蒂諾夫（Alexei Kudinov）表示：「烏拉河水位不斷上升。」路透社的影片顯示奧倫堡市附近區域大多成了水鄉澤國。

儘管緊急警報大作、電視台不斷廣播宣布淹水區域民眾緊急撤離；不過，仍可以看到部分民眾決定留守家園，現身在自家閣樓。

俄羅斯聯邦緊急情況部（Russian Emergencies Ministry）表示，西西伯利亞區（West Siberia）部分地區水患嚴重，預計洪水將在未來3至5天達到最高峰，歐洲最長河川窩瓦河（Volga River）附近部分地區水患也很嚴重。

奧倫堡市居民表示，這次洪水是他們有記憶以來最嚴重的一次。俄羅斯官員則說，這是有紀錄以來最嚴重的一次。

俄羅斯表示，境內37州總計1萬500棟房舍遭水患侵襲 ，大部分位於奧倫堡州。5日烏拉河上游的大量洪水導致奧爾斯克市（Orsk）的水壩潰堤。

克里姆林宮昨天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）沒有視察災區的計畫，但會持續聽取災區的簡報。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130410

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