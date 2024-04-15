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路透：伊朗襲以色列前事先通知土耳其

2024/4/15 01:36
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（中央社安卡拉14日綜合外電報導）一名土耳其外交消息人士告訴路透社，伊朗事先將擬議的對以色列軍事行動通知土耳其，並表示華府已經透過安卡拉向德黑蘭表達，所採取的任何行動必須「在一定限度之內」。

土耳其曾對以色列在加薩走廊的作戰行動予以譴責，今天稍早也表示不希望區域緊張情勢進一步升級。

不願意具名的上述土耳其消息人士表示，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）過去一週分別與美國和伊朗對口官員談話，就伊朗擬議的軍事行動進行商討，並說安卡拉事先被告知可能的進展。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本週稍早與費丹談話，表明中東情勢升級不符合任何一方利益。

該名消息人士說：「伊朗事先通知我們將要發生的事，與布林肯的會議也討論到可能的進展，他們（指美方）透過我們向伊朗表達，這項反應必須在一定限度之內。」

「伊朗對此回覆，相關反應會是針對以色列攻擊大馬士革大使館而作出的回應，不會超出這個範圍。」

以色列1日襲擊敘利亞首都大馬士革的伊朗大使館附屬的領事建築，造成伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）7名軍官喪生，德黑蘭矢言報復。

土耳其外交部稍後在聲明中證實上述聯繫，強調安卡拉呼籲克制，並就若緊張升級恐引爆區域戰爭提出警告。

聲明表示，安卡拉將繼續致力避免區域衝突和緊張情勢進一步升高。

與此同時，土耳其安全消息人士也表示，美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）已於伊斯蘭教開齋節假期期間與土耳其國家情報局（MIT）局長卡林（Ibrahim Kalin）談話，要求卡林在以色列和伊朗緊張情勢之下扮演「調解人」角色。

消息人士還說，勃恩斯和卡林也商討如何致力加薩停火事宜，但未就此詳述。（譯者：何宏儒）1130415

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