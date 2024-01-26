傳美以情報首長將與卡達埃及官員商討解救加薩人質

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓/杜哈25日綜合外電報導）3名知情人士今天告訴路透社，美國中央情報局局長勃恩斯和以色列情報機構首長預計未來幾天將在歐洲和卡達、埃及官員進行會談，商討可能的第2項加薩人質協議。

路透社報導，一位聽取有關會議簡報的官員透露，勃恩斯（William Burns）和以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）本週末將在歐洲與卡達首相兼外相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）會面。

另一名消息人士說，埃及情報首長卡邁爾（Abbas Kamel）也會參與會議。

美國拜登政府一直試圖促成逾百名仍被巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）關押在加薩的人質獲釋，儘管以哈雙方的要求仍相距甚遠。

哈瑪斯去年10月7日跨境大規模突襲以色列並擄走大批人質，引發雙方交戰至今。

美國及以色列情報首長先前已和卡達、埃及官員會面，協助促成以哈雙方去年11月短暫休戰，讓超過100名人質獲釋。

被問及有關中情局的問題，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）在空軍一號專機上告訴隨行記者，勃恩斯先前「已幫助我們達成人質協議，現在試著協助達成另一項協議」。

中情局奉行的政策是不透露局長行程，因此拒絕對此一會議置評。這場會議最早由華盛頓郵報披露。

以色列遭突襲後誓言要根除哈瑪斯，對加薩走廊進行猛烈攻擊，幾乎快要夷平當地。當地衛生官員稱，以色列襲擊至少已造成2萬5700人喪命。

第3名知情人士告訴路透社，以色列已提出一項休戰60天的方案，讓超過100名人質分批釋放，先從婦孺開始。

消息人士說，接著再釋放平民男子、女性軍人，最後是遭哈瑪斯俘虜後身亡的人質遺體。

不過，這與哈瑪斯的最後提案存有巨大分歧，令人質疑雙方差異能否消除。消息人士指出，哈瑪斯上週提議結束戰爭，要求國際保證戰爭不會重啟且要求以色列釋放所有被其關押者，包括參與去年10月7日突襲行動的人。

另外，法新社引述美媒報導，美國中情局長與以色列、 埃及情報首長，再加上卡達首相將在歐洲會面，設法協商一項以哈休戰及人質釋放協議。

根據華盛頓郵報及美國新聞網站Axios，勃恩斯將在未來幾天造訪歐洲，但未提及會議舉行的地點。

卡達、埃及與美國正試圖協商一項新的休戰協議，美國中東特使麥格克（Brett McGurk）本人已在該地區進行會談。（譯者：侯姿瑩/核稿：嚴思祺）1130126